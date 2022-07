Boer verhuist naar Denemarken: 'Net zo groot, maar met 12 miljoen mensen minder die zeuren en zeiken'

Vader werd ziek

"Dat was in de coronatijd. Mijn vader, met wie ik altijd samen op de boerderij heb gewerkt, werd ernstig ziek en moest naar het ziekenhuis. We wilden toen geen andere mensen op de boerderij in verband met de kans op besmetting, maar iemand van de coöperatie stond toen voor een controle toch ineens onaangekondigd op de dam. Dat heeft mij wel zo kwaad gemaakt", zegt Kamps.

Al deze ervaringen bij elkaar hebben Kamps en de rest van het gezin doen besluiten om te verkassen. In Denemarken hoopt hij beter en gemakkelijker te kunnen boeren. Ook hoopt hij meer waardering te krijgen.

"Ik wil niet zeggen dat het in Denemarken allemaal anders is, maar ik zeg altijd: het land is net zo groot maar er zijn wel 12 miljoen mensen minder die kunnen zeuren en zeiken dan hier", zegt Kamps.

Honderd embryo's mee

Kamps neemt in Denemarken een biologische boerderij over met drie keer zo veel land als hij in Bunne heeft. Ook neemt hij twee werknemers over. "Ik heb daar straks wel iets meer koeien, maar ik heb ook veel meer land waar ik zelf het krachtvoer op kan verbouwen. Dat kan in Nederland nooit. Eigenlijk is het hier te vol."

Koeien mag Kamps niet meenemen naar Denemarken, maar hij neemt nog wel honderd embryo's mee die daar bij de koeien ingebracht zullen worden. "Dat heeft vooral met mijn vader te maken, die uiteindelijk vorig jaar oktober is overleden. Hij is begonnen met fokken en dat willen we op deze manier toch een beetje voortzetten."

Meer tijd voor de kinderen

De rest van de gezinsleden staat volledig achter de emigratie. Dochter Janis hoopt dat haar ouders straks iets minder hard hoeven te werken en zo iets meer tijd voor haar hebben. Zoon Robert wil op termijn ook graag boer worden en wil daarvoor graag verhuizen.

"Ik wil het wel graag overnemen en daar kan je nog groter groeien", zegt Robert. "Ik vind het mooi om op het land te werken en het vee te verzorgen."

Carmen, de vrouw van Arjan, heeft een baan als administratief medewerker, maar werkt soms ook mee op de boerderij. Ook zij staat helemaal achter de verhuizing naar Denemarken.

"Het grootste punt waar wij het moeilijk mee hebben is het achterlaten van onze vrienden en familie. En de dag dat het vee hier wegging, want dat is iets wat je opgebouwd hebt. Dat zijn eigenlijk de twee moeilijkste momenten", zegt Carmen.

Het beloofde land?

Al jaren wijken boeren uit naar Denemarken, onder meer voor de ruimte die beschikbaar is. Dat geldt ook voor Kamps. Al weet hij dat de regels voor het boeren in Denemarken ook steeds strenger worden.

"In 2030 moet elke koe binnen zoveel vierkante meter in de stal hebben, maar dat is al tien jaar geleden bekendgemaakt. Wij worden hier iedere keer met regels opgezadeld, die al zo hadden moeten wezen. Dat werkt niet. We weten zo nooit waar we aan toe zijn", zegt Kamps.