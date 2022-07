Wegsleepregeling toegangsweg Blauwe Meer moet overlast verminderen

Maar hoe? Dat is de grote vraag. Ongeveer om de tien meter staat er een prullenbak, de een propvol, de ander half leeg. Maar voor sommigen zijn die bakken kennelijk iets te ver lopen op een warme zomerdag. "Niemand is toch zo opgevoed?", vraagt Bouwmeester zich hardop af. "We ruimen elke dag alles op. Zo beginnen we iedere dag met een schoon strand, wat hopelijk niet uitnodigt om afval achter te laten."