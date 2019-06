Drenten en de Alpe d’HuZes: “Er zit natuurlijk heel veel sentiment achter”

Fietsend of lopend bedwingen duizenden Nederlanders de Alpe d’Huez om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Dat doen ze maximaal zes keer. In deze veertiende editie is ruim 11,8 miljoen euro ingezameld.[tweet: https://twitter.com/alpedhuzes/status/1136691020819832832 Onder de deelnemers heel wat Drentse lopers en fietsers.Een van hen is Harry Trip uit Assen. Met zijn team ‘Centrum leven met kanker’ doet hij dit jaar voor de tiende keer mee. Hij zegt verslaafd te zijn aan het evenement.Hij vindt dat moeilijk om uit te leggen. "Dan moet je toch een keer hier komen", aldus de Alpe d’Huez-veteraan. Tussen bocht zes en zeven, die onder wielrenners ook wel bekend staat als de ‘Nederlandse bocht’, probeert hij de grootte van het evenement aan RTV Drenthe te beschrijven.Trip benoemt de 20.000 Nederlanders die naar de Alpe d’Huez zijn afgereisd, de 5000 deelnemers die de berg beklimmen en de logistiek om het evenement in goede banen te leiden. "Ik krijg hier kippenvel van. Dat kippenvel verdwijnt niet, maar heb ik continu."Voor veel mensen is het ook een emotionele ervaring. "Iedereen kent wel iemand die kanker heeft gehad of is overleden aan de ziekte", legt Trip uit. "Dat zijn wel dingen die door je hoofd gaan."Dat is ook de reden dat Reinder Strijker meedeed. De 85-jarige Hoogevener doet, verrassend kwiek voorkomend, na afloop zijn verhaal. "Ik ben recent in korte tijd mijn vrouw, broer en schoonzus kwijtraakt aan die ziekte. Je wordt erdoor wakkergeschud""Het is altijd ver van je bed, maar dan overkomt het jezelf", gaat Strijker verder. "Daarom heb ik samen met mijn zoon besloten om mee te doen." Door mee te lopen en geld in te zamelen wil hij zijn steentje bijdragen. "Het moet eens afgelopen zijn met die ziekte."Femmy Brouwer is docente bij het Drenthe College in Emmen. Samen met studenten en docenten is ze naar Frankrijk afgereisd om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Studenten kwamen zelf met het idee en vier van hen lopen de berg op."De hele week is er veel te doen en dat heeft veel impact op ze", vertelt de docente. "De studenten kennen over het algemeen wel iemand die met kanker te maken heeft gehad. Vervolgens staan ze bij de finish van: ‘dit doe ik toch wel voor diegene’.""Ik ben meegegaan als begeleider en vanochtend heb ik zelf gelopen", gaat Brouwer verder. "Dan moet je wel hier en daar met ‘troostende woorden’ komen."Het is geen sinecure om de berg te beklimmen. "Het gaat alleen maar omhoog en als echte Hollander ben je dat niet gewend", zegt Brouwer. Ze geeft een voorbeeld. "Vooral de eerste drie bochten slopen je. Die hebben ook de meeste stijgingen. Dat is echt even afzien, zo van: kan ik het wel?"De 85-jarige Reinder Strijker was recent twee weken in Benidorm. Daar heeft hij in de buurt meermaals een heuvel beklommen. "Die is ongeveer zo steil als de Alpe d'Huez, maar niet zo lang hoor."Die training heeft hem geen windeieren gelegd. Ondanks dat hij verwachtte dat ze er vier à vijf uur over zouden doen, hebben ze het in 3:17 uur gedaan. "Het is prachtig", jubelt Strijker. "Er staan duizenden mensen onderweg te klappen. Je wordt erdoor afgeleid. Als je het alleen moet doen is het moeilijker."Strijker zegt dat hij na vandaag de oudste man is die in dit evenement de Alpe d'Huez te voet heeft beklommen.Uiteindelijk halen veel deelnemers net als Strijker de top. Sommigen zelfs zes keer. Wat doe je dan?"Als we daar zijn dan klappen we elkaar op de schouder", aldus Assenaar Trip. "Er zijn vast wel een paar die een traantje laten. Er zit natuurlijk heel veel sentiment achter het Alpe d’HuZes-gebeuren."