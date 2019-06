Kamp Westerbork richt fonds op voor educatie jonge kinderen

Het Leo Salo Leo-fonds is genoemd naar Leo Blumensohn, Salo Carlebach en Leo Meijer, die alle drie in kamp Westerbork verbleven.Het fonds is bedoeld om educatieve programma’s, projecten en activiteiten te ontwikkelen voor kinderen jonger dan 10 jaar die Herinneringscentrum Kamp Westerbork bezoeken. Op dit moment zijn de programma’s in oorlogsmusea en herinneringscentra vaak gericht op kinderen van 10 jaar en ouder.Een van de eerste activiteiten van het fonds is de ontwikkeling van een kinderroute voor kinderen vanaf 6 jaar in Kamp Westerbork. Die route is vanaf de zomervakantie te volgen.Leo Blumensohn (1921-1993) vluchtte in december 1938 vanuit Duitsland naar Nederland. Hij is de eerste die in het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork werd ingeschreven. Dat was in oktober 1939.Gedurende de vier jaar dat hij in het kamp verbleef heeft hij meegeholpen aan de ontwikkeling van kinderen. Begin 1944 werd hij gedeporteerd naar Theresienstadt en vanuit daar naar Auschwitz. Na de oorlog vestigde hij zich in Israël.Salo Carlebach (1919-1942) was leraar joods onderwijs in het inmiddels als doorgangskamp functionerende Westerbork. Op 15 juli 1942 vertrok uit Westerbork de eerste deportatietrein. Op het laatste moment besloot de kampcommandant nog een groep gevangenen uit het weeshuis van het kamp toe te voegen: 51 kinderen. Carlebach besloot om vrijwillig met de kinderen mee te gaan. Ze werden allemaal in Auschwitz vermoord.In september 1942 kwam Leo Meijer (1935-1944) met zijn ouders aan in kamp Westerbork. Hij zou er twee jaar verblijven. In die tijd heeft Meijer veel tekeningen gemaakt die door zijn vader uit het kamp zijn gesmokkeld. Daarnaast is ook een sinterklaasgedicht van hem bewaard gebleven.Op 4 september 1944 werd Leo met zijn ouders op transport gezet naar Theresienstadt. Vandaar ging hij vervolgens naar Auschwitz en daar is hij op 9-jarige leeftijd vermoord.