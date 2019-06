Arjen valt dag voor Alpe d'HuZes veertig meter in ravijn: verschrikkelijk veel geluk gehad

"Ik ben gister onderweg over een steentje heen gereden en veertig meter het ravijn in gevallen", zegt Bakker in de live-uitzending van RTV Drenthe over de Alpe d'HuZes. "Ik heb verschrikkelijk veel geluk gehad."Zo'n 5000 deelnemers zamelden vandaag tijdens Alpe d'Huzes geld in voor kankeronderzoek en voor verbetering van de levenskwaliteit van mensen die onder de ziekte lijden.In zijn Drenthe College-shirt en met startnummer 4308 opgespeld staat Bakker vandaag andere deelnemers aan te moedigen. Zijn knie is ingepakt en hij heeft schrammen her en der op zijn lichaam. Eigenlijk zou hij zelf vandaag zes keer de berg beklimmen, maar dat zit er na de val niet in. "Ik heb waarschijnlijk een kruisband gescheurd. Vandaag heb ik vooral veel spierpijn in mijn nek en schouders. Die hebben de klappen opgevangen."Dat Bakker het een dag na de buiteling kan navertellen is een klein wonder. De plek waar hij viel was bezaaid met boomstronken en stenen. "Tijdens de val zat ik in een roes en had ik het gevoel: het komt wel goed, dit overleef ik wel. Ik ben gaan rollen en rollen en toen ik uiteindelijk achter mij keek lag ik heel diep in het dal."