Cel voor overval op telefoonwinkel in Meppel en iPhones-roof in Zwolle

De man rukte op 13 maart in een telefoonzaak in Zwolle dure iPhones van de ketting en ging hiermee vandoor. In Meppel stapte de man op 21 maart met een mes in de hand een telefoonwinkel binnen. Een medewerkster vluchtte naar het kantoortje in de zaak. De Roemeen maakte vier toestellen buit.Een agent in burger zag de overval op de winkel gebeuren. Samen met een omstander rende hij de dief achterna. Het lukte hen om de man tegen te houden. De dief was de 21-jarige in Duitsland woonachtige Roemeen. De agent zette in het politiesysteem een foto van de dief. Collega’s in Zwolle herkenden de man als de iPhone-dief.De dief bekende de daden. Hij deed dit, omdat hij een gokschuld open had staan bij twee Bulgaren. Die hielpen hem bij de diefstallen. De Bulgaren zijn echter nooit getraceerd. De rechtbank legde de man een lagere straf op, omdat de man in Nederland niet eerder is veroordeeld.Daarnaast hield de rechter rekening met de richtlijnen voor de op te leggen straffen. Die liggen in dit geval iets lager dan die van het Openbaar Ministerie. De man gaf aan dat hij na zijn celstraf terug wil naar Roemenië. Daar wacht hem een baan. Ook dat was voor de rechter een reden om iets milder te straffen.De acht maanden voorwaardelijk moeten de man ervan weerhouden in Nederland weer een strafbaar feit te begaan. Hij moet een van de slachtoffers een schadevergoeding van ruim 4500 euro betalen.