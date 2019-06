Caner Cavlan naar Austria Wien

De afgelopen weken werd Cavlan, die in Emmen beschikte over een aflopend contract, in verband gebracht met een overgang naar verscheidene clubs. Onder meer Nottingham Forest, Real Betis of Olympiakos Piraeus werden genoemd als nieuwe club van de linkervleugelverdediger, die in het verleden uitkwam voor De Graafschap, sc Heerenveen, Sanliurfaspor en Boluspor. Zijn keuze is dus gevallen op Austria Wien.Austria Wien eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Oostenrijkse competitie. Het is zes jaar geleden dat de club uit Wenen landskampioen werd.Cavlan scoorde in het afgelopen seizoen vier goals en leverde zes assists voor FC Emmen.