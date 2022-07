Tips om je vijver tiptop in orde houden bij warmte

Het is zomer, en hoge en iets lagere temperaturen wisselen elkaar af dit jaar. Of we nog een échte hittegolf krijgen is onbekend, maar hier en daar zitten er dagen tussen dat het kwik boven de dertig graden uitstijgt.

En daar zit je dan. Lekker in de schaduw, heerlijk in je tuintje. Genieten van het uitzicht op je vijver. Ja, daar zeg je wat, die vijver! Daarin zwemmen misschien vissen, er zitten kwakende kikkers. Wellicht heb je er enkele bijzondere waterplanten in staan, of geniet je vooral van de weerkaatsing van de zon op het rimpelende en schitterende wateroppervlak.

Maar hoe zorg je dat de beestjes en de plantjes het fijn blijven vinden in je vijver, ook als het wat warmer is? En hoe zorg je dat het water ook helder blijft? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! , en wij doken er in.

Wat zijn de problemen?

Als het langere tijd warm blijft, dan kunnen er algen gaan groeien in je vijver. Het water kan groen en troebel worden, en je vissen worden daar niet blij van.

Door de aanhoudende hitte stijgt ook de temperatuur van het water, en hoe warmer het water, hoe minder zuurstof. Zeker wanneer er een hittegolf komt opzetten kan het zuurstofniveau plotseling terugvallen. Resultaat: Je vissen gaan naar lucht happen, en ook de bacteriën die je vijver schoon houden komen zuurstof tekort.

Wat kun je doen?

Hovenier Roel Zuidema uit Hoogeveen geeft op zijn website tips over wat je per maand moet doen om je vijver op orde te houden. Als de temperatuur stijgt, adviseert de hovenier het volgende: "Warmer water bevat minder zuurstof. Beweging geeft zuurstof. Zorg met een vijverpomp of luchtpomp dat het water in beweging komt."

Niet alleen de zorg voor het water is belangrijk, ook voor de vissen wordt goed gezorgd. "Vissen lijken bij warm weer veel honger te hebben. Je kunt ze iets bijvoeren, denk aan regenwormen bijvoorbeeld. Voer echter niet voortdurend. Dit zorgt namelijk voor veel afvalstoffen, en dit kan weer belastend zijn voor het water", schrijft Zuidema.

Koos Wiltinge van Wiltinge Hoveniers in Hooghalen onderschrijft deze adviezen. Daarnaast wijst hij in zijn vijvertips op het belang van plantenverzorging. "De drijvende- en onderwaterplanten zullen zich sterk ontwikkelen in de zomer. Uitdunnen kan regelmatig nodig zijn. Er moet open water blijven."

Planten in de vijver zijn belangrijk, juist in de zomer. "Als er voldoende zuurstof in het water komt, wordt het water niet zuur. Dat is het makkelijkst te realiseren door genoeg zuurstofplanten, dus onderwaterplanten, in de vijver te planten. Een groot voordeel daarvan is dat de vijverplanten beter groeien, en dat vissen gezond blijven."

Ook voor het onderhoud aan deze planten zijn er de nodige adviezen en tips: "Laat planten die je uit de vijver haalt, eerst een tijdje op de oever liggen", legt Wiltinge uit. "Zodat kleine dieren die daartussen zitten de weg naar het water terug kunnen vinden. Hetzelfde geldt voor draadalg die je uit de vijver trekt, wat ook regelmatig nodig kan zijn." En nog een tip voor de waterlelies: "Als de waterlelies te veel blad ontwikkelen en nauwelijks bloeien, wordt het tijd hun wortelstokken te delen en die opnieuw in te planten."

Water en schaduw

Bij warm weer moet je de vijver regelmatig bijvullen, want het water verdampt snel en het waterpeil zakt. "Dit zakt nog sneller als er veel oeverplanten in het vijverwater staan. Gebruik voor het bijvullen leidingwater. Zorg dan wel dat de waterstraal nooit direct en hard in de vijver terecht komt als er vissen in zwemmen", waarschuwt Wiltinge op zijn website.

Voor je de vijver bijvult kun je een paar testen doen om te zien hoe het zit met de kwaliteit van het water. Deze testsetjes kun je meestal wel bij een tuincentrum krijgen.

Tijdens erg warme dagen is het verstandig om te zorgen voor wat schaduw boven je vijver. Hiermee voorkom je dat de temperatuur de hoogte in schiet, én je beschermt je vissen. Want ook vissen kunnen verbranden in de zon. Helder water is een uitstekende geleider van zonlicht. Vooral koikarpers zijn gevoelig voor verbranden: hun kleur verbleekt en de schubben zien er dan opgezwollen uit.

Zoek het uit!