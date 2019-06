Noordenveld wil duidelijkheid van Wiebes over verhogen gasopslag

Momenteel past er vijf miljard kubieke meter gas in de opslag bij Langelo. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil die capaciteit verhogen naar zes miljard kubieke meter. De NAM wil daarmee toekomstige gastekorten sneller op kunnen vangen.Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld zei eerder dat hij niet wil dat de risico's voor inwoners van het gebied rondom de gasopslag toenemen. Volgens de Mijnraad kan door de toename van de maximale hoeveelheid gas de druk in de bodem stijgen. Die druk kan aardbevingen veroorzaken.Beide gemeenten vinden het afbouwen van gaswinning uit het Groningenveld een positieve ontwikkeling. Maar dit mag niet leiden tot overdracht van risico's van de ene regio naar de andere.Burgemeester Smid van de gemeente Noordenveld: “Wij staan voor de veiligheid van onze inwoners. Er is nog veel onduidelijk. Het is van groot belang dat er voldoende en onafhankelijke metingen plaatsvinden. In onze zienswijze verzoeken we de minister meer duidelijkheid te geven.”Na behandeling van de zienswijze zal de minister een definitief besluit nemen over het gewijzigde opslagplan Norg. Voor degene die een zienswijze hebben ingediend, is er de mogelijkheid om een beroep in te stellen bij de Raad van State.