Ruim 400 Oekraïners halen 'verblijfssticker' bij speciaal loket in Assen

Ruim 400 Oekraïense vluchtelingen hebben zich sinds vorige week gemeld bij het gemeentehuis in Assen om een zogeheten verblijfssticker op te halen. Zij hebben deze vanaf 1 september nodig om aan te tonen dat ze in Nederland mogen wonen en werken.

In Assen staat een van deze zes speciaal opgerichte loketten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De locatie is precies een week geleden geopend. Ook in Nieuwegein, Amsterdam, Deventer, Rijswijk en Den Bosch is het mogelijk een verblijfssticker te halen. In totaal hebben ruim 5000 Oekraïners dit gedaan.

Last van krapte arbeidsmarkt

Op het loket in Assen werken momenteel twee uitzendkrachten, die onder leiding staan van twee IND-medewerkers, meldt een woordvoerder. De locatie draait nog niet op volle capaciteit. "We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, daar hebben wij ook last van. Het is lastig om mensen te werven."

Ook bij de andere IND-locaties heerst volgens de NOS krapte. Mensen moeten daardoor wachten op een afspraak. Wie in de afspraakplanner van de IND kijkt, ziet maar weinig vrije tijdsloten. "We werken er hard aan", aldus de woordvoerder.

Reden van halen sticker

De sticker in het paspoort is belangrijk voor de Oekraïners; het maakt wonen en werken in Nederland mogelijk tot zeker 4 maart 2023. Daarnaast maken zij tot die datum aanspraak op leefgeld, opvang, medische zorg en onderwijs voor kinderen.

Bovendien wil een deel tijdens deze zomer terug naar hun thuisland, bijvoorbeeld voor familiebezoek. Worden de mensen bij terugkeer gecontroleerd bij de Nederlandse grens, dan is terugsturen - richting onveilig Oekraïens gebied - niet mogelijk met een sticker in het paspoort.