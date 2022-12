Stikstof in Elperstroomgebied: Problemen lijken mee te vallen, behalve voor kalkmoeras

De toekomst lijkt er ook rooskleurig uit te zien voor het gebied. Geschat wordt dat in 2030 er geen sprake meer is van overbelasting aan stikstof voor 90 procent van het natuurgebied. Maar voor sommige gebieden is er dan dus alsnog te veel stikstof.

Kalkmoeras

Door die stikstof dreigt het al bedreigde kalkmoeras nog verder te verdwijnen. Eigenlijk is dat het al. Sinds halverwege de vorige eeuw is het gebied aan kalkmoeras afgenomen. Met hoeveel is niet te zeggen, aangezien er in het verleden geen inventarisatie van is geweest. Duidelijk is wel dat het kalkmoeras zo goed als bijna is verdwenen. Er is nog maar 0,1 hectare aan kalkmoeras in het Elperstroomgebied.

Het Elperstroomgebied is een van de vier natuurgebieden waar nog kalkmoeras aanwezig is. Het valt onder de beschermde Europese natuur. En in Nederland behoort het tot de 'zeer soortenrijke, kwetsbare, zeldzame en bedreigde ecosystemen'. Kalkmoeras is daarnaast nog eens 'zeer gevoelig' voor stikstof.

Door de hoeveelheid stikstof in het gebied, treedt verzuring op. Dat heeft als gevolg dat kalkmoeras, maar ook andere natuur als blauwgraslanden, wordt verdrongen door algemene soorten. Daar komt bij dat door verdroging in het gebied, de grondwaterstanden te ver wegzakken. En ook dat is ongunstig voor kalkmoeras.