Agressie rond het zwembad neemt toe, training voor medewerkers De Waterlelie

Zwembad De Waterlelie in Zuidwolde heeft in toenemende mate last van agressief en ongewenst gedrag van bezoekers. Vandaag sloot het bad de deuren voor één dag voor een speciale anti-agressietraining. Het moet bestuurders, vrijwilligers en badpersoneel in de toekomst helpen onveilige situaties te voorkomen.

De training bestaat uit twee delen, waarbij in het eerste deel de focus ligt op agressie. "Hoe reageer je op een situatie met stress of met mensen die agressief of ongewenst gedrag vertonen?", stelt bestuurder Maya Winters de vragen die tijdens agressie-onderdeel aan bod komen. "En hoe kan je een ongewenste situatie de-escaleren?"

Tijdens de cursus wordt er gezocht naar antwoorden en dat gaat gepaard met diverse oefeningen. Zo wordt er gelopen met een speciale bril waarbij je ervaart dat je tien glazen bier op hebt en wordt er getest of deelnemers stand kunnen houden in een stressvolle situatie. In het andere deel van de cursus leer je over het gebruik van verdovende middelen. Winters: "Je hebt drank en drugs, maar wat zijn de herkenningspunten daarvan? En hoe grijp je in als je merkt dat iemand onder invloed is?"

'Een onveilig gevoel'