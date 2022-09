Van kweekkas naar de wilde natuur: 135 jonge knoflookpadden uitgezet

Van ei tot pad werden ze dagelijks met grote zorg omringd. Nu gaan ruim honderd jonge knoflookpadden de wijde wereld in: een speciaal voor hen ingericht natuurgebied in de buurt van Valthe.

Een deel van eieren van Drentse knoflookpadden is op kweek gezet in een kas en is in optimale situatie groot geworden. Nu is het moment aangebroken om in het wild te gaan leven.

Poelen en beschutting

Het nieuwe leefgebied van de padden is speciaal voor hen geschikt gemaakt: er zijn poelen aangelegd en er zijn beschutte plekken waar het beestje zich kan ingraven. Het creëren van een leefomgeving voor de bedreigde knoflookpadden is hard nodig, laat Rosanne van 't Slot van Landschapsbeheer Drenthe weten. "Op veel plekken is-ie er niet meer. Eerder kwam de knoflookpad veel meer voor in deze regio. Nu is er nog maar een plek waar ie het echt goed doet, Op alle andere plekken is er een teruggang in het aantal. Wij vinden dat de soort behouden moet blijven. Daarom zetten we ons in om de leefomgeving in de gaten te houden en te verbeteren. En om te kijken: waar ligt die achteruitgang nou aan?"

Onderzoek