Twee inwoners uit Assen helpen in Oekraïne met herstel: 'Echt heel veel stuk'

Hele woonwijken die in as zijn gelegd. Geen raam is meer te zien in de omgeving als gevolg van explosies. En genoeg muren waar de kogelgaten de beschietingen doen herdenken. In het Oekraïense Irpin, een voorstad van de hoofdstad Kiev, is nog weinig heel.

Sinds zaterdag is een Nederlandse ploeg van vrijwilligers er actief om te helpen met de herstelwerkzaamheden. Onder hen twee inwoners uit Assen, Chesron Elgin en Dineke Arends. "We zijn vanochtend begonnen met het schoonmaken", vertelt Arends. "Ik heb zelf een paar stellingkasten in elkaar gezet. Ook zijn we begonnen met puinruimen. Er liggen heel veel huizen in puin."