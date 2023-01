Aanleg vakantiepark Zeijen ligt stil vanwege hoge bouwkosten

Het gaat nog even duren voor de eerste duurzame huisjes op iParcs Zeijen verschijnen. iParcs is nog met een aannemer en geïnteresseerde kopers in gesprek over de gestegen bouwkosten. Mogelijk worden de huisjes duurder of zullen er 'kwalitatieve keuzes' moeten worden gemaakt.

De bedoeling is dat er op het vakantiepark in Zeijen 62 'ecolodges' komen. Het gaat om 'gasloze' huisjes die volledig duurzaam worden gebouwd. Beleggers kunnen een huisje kopen om later via iParcs weer te verhuren. Recreanten mogen dan maximaal 12 weken achter elkaar in een huisje zitten, om permanente bewoning te voorkomen. Momenteel staat er nog niets.

"De verkoop is wel opgestart, maar we kijken of we het project moeten aanpassen", zegt Jan Jacob Breimer van iPcars. "Mensen die zich nu melden voor een chalet, zetten wij even on hold. We kijken of we voor het bedrag van de huisjes (zo'n twee ton, red.) nog dezelfde kwaliteit kunnen bieden."

Geen startdatum

Breimer spreekt van 'een gekke markt'. "De bouwkosten zijn flink omhoog geschoten en we weten niet wat er de komende tijd mee gebeurt. Daarom beraden wij ons nu op wat we gaan doen. De bouw speelt nu eventjes niet. Een startdatum hebben we ook niet."

Wat wél duidelijk is, is dat de aanleg van het vakantiepark in fases gaat lopen. "Zo willen we voorkomen dat als mensen de huisjes kopen en verhuren, de huurders tegen een bouwput aankijken. Gasten moeten hier direct kunnen recreëren."

Passend in omgeving

iParcs kijkt nu of ze de prijzen van huisjes moet verhogen of dat er kwalitatieve keuzes moeten worden gemaakt. "Misschien worden de huisjes niet duurder, maar gewoon iets minder luxe. Er is wel ingezet op hoge kwaliteit en dat willen we zo houden. We zouden er nog voor kunnen kiezen een verscheidenheid in huisjes te hebben, mocht dat voordeliger zijn. Dat zijn we nu dus aan het bekijken."