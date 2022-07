Werkstraffen en 90 dagen cel geëist voor 'hulpjes' bij reeks autobranden Hoogeveen

Tegen twee mannen van 25 en 23 jaar uit Hoogeveen zijn werkstraffen tot 180 uur en 90 dagen celstraf geëist. Ze worden medeplichtigheid aan een scala aan autobranden in Hoogeveen verwijt. Deze autobranden zouden op 28 december 2020 zijn aangestoken door de 31-jarige Hoogevener Hannes W.

Volgens de officier van justitie maakten de twee verdachten zes van de zeven autobranden mogelijk en grepen ze niet in om de branden te voorkomen. Zij zouden in de auto hebben gezeten die betrokken was bij 'een ronde autobranden rijden'. En ze stonden op de uitkijk.

In Hoogeveen vonden in die periode geregeld autobranden plaats. Op die avond in december werden zeven auto's in brand gestoken. De politie pakte kort daarna twee mannen op. Zij wezen naar de 31-jarige Hannes W. uit Hoogeveen. Aanvankelijk bekenden de twee deels hun betrokkenheid, maar vandaag kwamen ze voor de rechter op hun eerdere verklaringen terug.

De eerste brand

De twee verdachten hadden met W. afgesproken om iets te gaan drinken. W. had toen gezegd dat hij nog even naar de Piet Soerstraat moest. Met zijn drieën reden ze er naartoe. Beide verdachten stellen dat ze niet wisten wat W. op die avond van plan was. Na de eerste autobrand in de Piet Soerstraat drong het tot hen door wat W. voor strafbaars had gedaan.

Uit angst en shock durfden ze daarna niet meer uit de auto te stappen, zeiden de mannen op zitting. Ook belden ze geen van beide met de politie. Vervolgens werden er branden gesticht aan auto's in onder meer de Lomanlaan en de Vos van Steenwijklaan.

De twee verdachten zeiden lamgeslagen en angstig te zijn. Maar dat gelooft de officier van justitie niet. "Ze hebben beide niets gezien, hadden grote angst voor verdachte W., hebben in een roes geleefd die avond en kunnen er allemaal niets aan doen."

Niet ingrijpen

Volgens hem gaven de mannen W. de gelegenheid om de branden te stichten door niet in te grijpen. Ook zouden de verdachten vanuit de auto bij sommige branden hebben gekeken, en bij de brand aan de Van Echtenstraat uit de auto zijn gestapt.

Bij die brand waren op dat moment hulpdiensten aanwezig, maar ook een persfotograaf. Die legde de twee mannen op camera vast. Ook had de telefoon van een van de verdachten op die avond een aantal telefoonmasten in de buurt van de autobranden aangestraald.

Voorarrest

De officier eiste voor de oudste verdachte 140 uur werkstraf en 90 dagen celstraf waarvan 87 dagen voorwaardelijk. De jongste verdachte hoorde 180 uur werkstraf tegen zich eisen. Van de negentig dagen celstraf moeten voor hem 88 voorwaardelijk zijn. De mannen hebben al twee en drie dagen in voorarrest doorgebracht. Als de rechtbank gelijk aan de eis van de officier uitspreekt, dan hoeven ze de cel niet meer in.

De officier stelde dat de verdachten medeverantwoordelijk zijn voor de autobranden. "Na de schrik van de eerste brand gingen ze wel met W. in de auto verder." De autobranden veroorzaakten destijds voor een groot gevoel van onveiligheid. "Sommige mensen hadden de brandblusser standaard voor hun voordeur staan, om meteen te kunnen starten met blussen", zei de officier.

De raadsvrouw van de jongste verdachte pleitte voor vrijspraak voor haar cliënt. Hij zou slechts passagier zijn geweest. "Van behulpzaamheid is geen sprake geweest." De oudste verdachte had geen advocaat naast zich staan.

Poging doodslag

De 31-jarige Hannes W. hoorde vorige week vijf jaar cel tegen zich eisen, voor onder meer een schietincident vorig jaar in augustus in een woonwijk in Hoogeveen. Hij zou schoten hebben gelost op zijn 37-jarige neef en hiermee schuldig zijn aan poging tot doodslag.

Ook zou hij verantwoordelijk zijn voor de zeven autobranden in Hoogeveen, een afpersing en het gooien van vuurwerk in een brievenbus.