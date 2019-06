Meten=Weten gaat opnieuw onderzoek doen naar aanwezigheid gewasbeschermingsmiddelen

In 2018 deed een groep inwoners een oproep om geld te doneren om daarmee onderzoek te doen naar de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen. Inmiddels is met het ingezamelde geld het onderzoek gedaan op verschillende plekken. Meten=Weten wil overigens niet zeggen waar grondmonsters zijn genomen. n 57 middelen werden er gevonde . Oorzaak is volgens Meten=Weten de landbouw en dan vooral de bollenteelt. Wat deze ongeruste inwoners van Westerveld betreft wordt hier paal en perk aan gesteld.De landbouw zelf zegt dat ze maar een aantal middelen gebruikt. De rest zou uit het verleden moeten komen. Of door particulieren worden gebruikt. Meten=Weten vindt dat er een spuitvrije zone moet komen tussen woonhuizen en akkerbouwgewassen.Collegepartijen in de gemeenteraad van Westerveld - Progressief Westerveld, Gemeentebelangen en DSSW/SW - zijn het daarmee eens en willen dit eigenlijk via het nog vast te stellen bestemmingsplan voor het buitengebied regelen. Begin juli komt het college met een reactie hierop.In het verleden hebben bollenboeren in Westerveld afspraken gemaakt waarvan een spuitvrije zone onderdeel is. Maar gesprekken zijn bijna niet mogelijk met boeren volgens Meten=Weten. Vooral inwoners die niet zo mondig zijn, zouden een gesprek met bollenboeren niet durven te voeren.Dit jaar moet het eigen onderzoek een vervolg krijgen, zo schrijft de club in hun nieuwsbrief. "Vorig jaar hebben we de monsters in december genomen, en in 2019 willen we juist aan het eind van het spuitseizoen, augustus/september, meten om de maximale concentraties van bestrijdingsmiddelen vast te stellen."Gemeten wordt op plaatsen waar middelen niet zijn gebruikt. "Zoals in particuliere tuinen, biologische bedrijven en in volggewassen die als voedsel voor mens of dier dienen."De eerste monsters zijn inmiddels genomen in tuinen waar voor het eerst een veld bollen naast komt. Een nulmeting. Uit het onderzoek willen ze een conclusie trekken over het effect van zo'n 25 bespuitingen in een seizoen.In dit nieuw aangekondigde onderzoek werkt Meten=Weten, inmiddels een officiële vereniging, samen met natuurorganisaties als Natuurmonumenten. Daarbij gaat het over de aanwezigheid van middelen in de natuur. In het eerste onderzoek zijn ook monsters in de natuur genomen en zijn er ook residuen in de natuur gevonden.Woensdagavond is er in de Tweede Kamer gesproken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. De politiek wil dat het gebruik er van de komende jaren drastisch af neemt. Minister Schouten van Landbouw is het daarmee eens. Ze wil zich ook inzetten om een gesprek op gang te brengen tussen de landbouw en burgerinitiatieven als Meten=Weten over de bollenteelt.