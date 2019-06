Assen snoeit al in broedseizoen vanwege gevaar dode takken

"En wij willen geen enkel risico nemen. U heeft gezien wat een voorjaarsstorm kan aanrichten", stelt wethouder Janna Booij.GroenLinks-voorman Hans Marskamp wilde vanavond in de raad van Assen weten waarom de gemeente deze maand al met snoeien begint. "Ik dacht dat we in Assen hadden afgesproken broedende vogels zoveel mogelijk te ontzien, en dus niet te verstoren. En een vogel bouwt vaak een nest op een goed verstopte plek, om zo ontdekking te voorkomen. Dus hoe kun je er dan rekening mee houden tijdens het snoeien, als je het nest niet ziet."GroenLinks wil dat Assen geen risico neemt, en daarom volgens advies van de Vogelbescherming snoeit voor maart of pas na 1 augustus, en dus zeker niet in juni. "Want voorkomen is beter dan genezen", aldus Hans Marskamp.Wethouder Booij is 'in principe ook voorstander van zo min moelijk verstoring', zegt ze. "Maar we starten toch omdat het gezien de veiligheid niet verstandig is nog langer te wachten. We moeten ons als gemeente aan de zorgplicht houden, en gevaar voor burgers voorkomen."Volgens Booij wordt ook zoveel mogelijk gekeken of er ergens nesten in zitten. "Maar als het niet goed te controleren is, door te dichte bladeren, slaat de aannemer de snoei over. En bovendien wordt er zoveel mogelijk elektrisch gewerkt, dat geeft zo min mogelijk verstoring."Marskamp is blij met alle voorzorg die ze neemt bij het snoeien in het broedseizoen. Al had hij het liever anders. "Laten we het snoeien in eerste instantie ook vooral beperken tot de plekken waar onveilig hout zit."