Landbouwminister Schouten wil de regio helpen bij gesprekken over gewasbeschermingsmiddelen

Deze discussie is zo emotioneel en heftig dat een normaal gesprek niet meer mogelijk is volgens Schouten. De gemeente Westerveld is daar een voorbeeld van. In deze Drentse gemeente staan boeren en verontruste inwoners lijnrecht tegenover elkaar.Zo strijd de stichting Bollenboos uit Diever al jaren tegen het gebruik van middelen. Daar is ook het burgerinitiatief Meten=Weten bij gekomen. Zij hebben op eigen kosten onderzoek laten doen naar de aanwezigheid van residuen in de bodem. Ze vonden er 57. De bollenteelt zegt er maar zeven tot acht van te gebruiken.Schouten: "Het leeft enorm in de maatschappij. Er zijn zorgen bij burgers, maar ook bij boeren. Ik kan me die zorg goed voorstellen", zo constateerde ze na gesprekken met beide partijen. "Elke agrariër die ik spreek wil zijn gewassen kunnen beschermen met de middelen die beschikbaar zijn. Daarnaast zien we ook dat burgers zich zorgen maken over gewasbeschermingsmiddelen. Dat levert discussie op. De concurrentie om ruimte is enorm."En dus is het tijd volgens Schouten om actie te ondernemen. "Het is belangrijk om de rust te bewaren. Er zijn lokale initiatieven geweest om vrijwillige afspraken te maken. Soms heeft dat gewerkt, soms niet. Ik zeg hierbij toe dat ik hier een rol in wil spelen. Ik wil partijen in gebieden bij elkaar te brengen en kijken wat werkbare afspraken zijn die gemaakt kunnen worden."Schouten deed haar toezegging tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer vanavond. Op de tribune zaten vertegenwoordigers van burgerinitiatief Meten=Weten en ook bollentelers uit Westerveld waren aanwezig.De Tweede Kamer eist actie van de minister. Schouten zou meer oog moeten hebben voor de inwoners. Zij vragen niet om een teelt, zoals bijvoorbeeld lelies, waarbij ze blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen.Het RIVM ( Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu ) stelde eerder al vast dat residuen van gif op een veel grotere afstand van akkers te vinden zijn dan in eerste instantie gedacht. Zelfs in huisstof is het terug gevonden. Het RIVM pleitte voor een vervolgonderzoek naar de effecten van middelen op de gezondheid. Dat onderzoek komt er.Het Groningse PvdA-Kamerlid William Moorlag riep de minister op om spuitvrije zones te regelen via bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Volgens de minister is dat een zaak van gemeenten. Maar Moorlag is het daar niet mee eens.Moorlag: "Ik heb waardering voor de intenties van de minister. Maar het is ook de harde realiteit dat de middelen er zijn. Bescherming van lijf en goed is een hoeksteen van overheidsbeleid. Het in acht nemen van het voorzorgsbeleid. Bent u bereid om maatregelen te treffen? Het moet toch mogelijk zijn om spuitvrije zones te regelen.”Schouten wil daar nog niet aan. “Dit zijn precies de onderwerpen die meegenomen moeten worden in deze gesprekken. Ik wil dat we echt gaan kijken naar wat er in bepaalde situaties heel goed werkt. Dat kan op korte termijn wat opleveren.”Ook Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren sprak de minister aan op het feit dat ze er ook is om omwonenden van akkerbouwpercelen te beschermen. “De conclusie van het RIVM is dat er kans is op brand, maar dat het huis nog niet in brand staat. U mag niet wegduiken voor uw rol om omwonenden te beschermen.”Minister Schouten hield vol. Ze wil eerst om tafel om te kijken of er lokale oplossingen te bedenken zijn. "We kunnen in deze discussies blijven hangen, maar dan komen we niet verder. Op dit moment is er behoefte aan middelen. Maar dat maakt de landbouw ook kwetsbaar. Als de middelen er niet zijn, dan heeft dat consequenties. Maar we gaan naar een periode waarin minder middelen worden gebruikt. Daarom heb ik een toekomstvisie opgesteld. Daarmee wil ik een trendbreuk bewerkstelligen door een sterke binding na te streven tussen landbouw en natuur.”De gesprekken tussen de minister, de landbouw en verontruste omwonenden van akkerbouwpercelen moeten deze zomer of vlak daarna plaats vinden.