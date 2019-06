Borgman houdt 3e divisie-droom vv Hoogeveen levend ondanks nederlaag

Van Saber weten we allemaal dat hij uit het niets kans scoren. En scoren, dat moeten we maandag minimaal twee keer doen. Nico Haak, trainer vv Hoogeveen die het moest stellen zonder spits Saber Hendriks

De blauwhemden mogen Nick Borgman dankbaar zijn dat het daarbij bleef, want zowel voor als na rust had de goalie een aantal prima reddingen. Zijn belangrijkste parade deed Borgman vlak voor het laatste fluitsignaal, toen hij een strafschop keerde.Die strafschop had de hattrick moeten zijn voor Diego Meerveld, de beste man aan Rosmalen-kant. De rechterspits van de thuisclub bleek geen specialist, al liet hij Borgman vlak voor de penalty nog wel weten dat hij zijn derde zou maken. Maar Borgman dook naar de goede hoek en hield daarmee de hoop van Hoogeveen, op het bereiken van de finale in de nacompetitie, levend.Het was dus de rechterspits, Breeveld, die met twee goals binnen drie minuten (in de 83e en 86e minuut) Rosmalen naar 2-0 schoot. Op zich was die voorsprong ook wel verdiend qua kansen, maar qua spel had een gelijke stand de verhoudingen misschien wel beter weergegeven.Voor rust had Hoogeveen, behoudens de eerste tien minuten, controle. Alleen grote mogelijkheden bleven uit. Rosmalen kreeg één levensgrote kans, maar die was niet besteed aan Sam van Doremalen. Hij stuitte op Borgman.Na rust was Björn Zwikker dichtbij de openingstreffer, maar zijn afstandschot belandde op de paal. Daarna ging het dus mis voor Hoogeveen."We doen domme dingen op het middenveld, raken de bal kwijt en krijgen twee tikken binnen een paar minuten. Dat is onvolwassen, een kwestie van ervaring. Maar we leven nog en daar mogen we Nick Borgman dankbaar voor zijn. Maandag zijn Levon van Dijk en Saber Hendriks weer terug. Die eerste is belangrijk in onze opbouw en van Saber weten we allemaal dat hij uit het niets kans scoren. En scoren, dat moeten we minimaal twee keer doen", aldus trainer Nico Haak.Maandag is de return in Hoogeveen. De winnaar van het tweeluik speelt de finale tegen Hoogland. De return is overigens live te zien op www.rtvdrenthe.nl