Ziengs stelt Kamervragen over Attero

Asser Kamerlid Ziengs wil van D66-staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven weten hoeveel kilo afval er jaarlijks wordt opgehaald, of er onderzoek wordt gedaan naar de kwaliteit van het afval en of een afvalverwerker afval mag weigeren.Bij Attero en andere afvalverwerkers breken regelmatig branden uit. Ziengs wil inzicht in de bedrijfsvoering. "Wie is er verantwoordelijk voor de (kwaliteit van) de producten die bij afvalverwerkers worden aangeleverd?", vraagt hij zich af. Hij vraagt zich ook af of er niet te veel naar kwantiteit in plaats van kwaliteit wordt gekeken en of het mogelijk is dat te veranderen.