‘Sloop Boogie Bar Emmen op zijn vroegst in zomer 2023’

Een stukje Zuidoost-Drentse uitgaansgeschiedenis vindt volgend jaar zijn definitieve Waterloo. De Boogie Bar in Barger-Oosterveld wacht namelijk de sloophamer. De wijd en zijd bekende discotheek maakt plaats voor een appartementencomplex met twaalf woningen.

De stapgelegenheid kwam begin vorig jaar in handen van ontwikkelaars en broers Henk en Gert-Jan ten Napel. In februari vorig jaar kochten zij het sinds eind 2019 leegstaande horecacomplex van de laatste uitbater, Piet de Poel.

Volgens Henk ten Napel werd aanvankelijk verbouw van het fameuze discopand overwogen, maar werd toch besloten tot sloop en nieuwbouw. "Het gebouw verkeert niet meer in de beste staat. Van binnen is het allemaal oude meuk. Aan onderhoud is er niet veel meer gedaan. Dus dit lijkt ons de beste optie toe", legt hij uit.

Penthouses

De nieuwbouw gaat bestaan uit drie bouwlagen met op de bovenste verdieping twee penthouses. De woonoppervlakte zal ongeveer tussen de 80 en 90 vierkante meter komen te liggen. De bovenste twee woningen worden iets groter, naar verwachting zo rond de 150 vierkante meter.

Prijzen zijn nog niet bekend. Ten Napel verwacht dat het concept vooral een oudere doelgroep zal aanspreken. De ontsluiting verloopt via de Splitting en achter het nieuwe pand komen twaalf parkeerplaatsen en bergingen.

Welstand

De ontwikkelaar verwachtte het leeuwendeel van alle noodzakelijke procedures vorig jaar al af te kunnen ronden. Afstemming met de welstandscommissie en de stedenbouwkundige over het ontwerp kostten meer tijd dan gedacht. "Wij meenden aanvankelijk dat puntdaken bovenop het pand beter aansloten op het straatbeeld. Vanuit de gemeente werd er om diezelfde reden gepleit voor een plat dak."

Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt over de laatstgenoemde optie.

Vergunningen

Ten Napel wil na deze zomer de vergunningsaanvraag de deur uitdoen. Ook dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Alles bij elkaar zijn de beide broers daar tot volgend jaar zomer daar wel zoet mee.

De naaste omgeving is inmiddels ook op de hoogte gebracht van de plannen. "Iedereen reageerde enthousiast. Ik snap voor sommigen dat het verdwijnen van een favoriete uitgaansstek wel even iets is. Maar gezien de staat van onderhoud kun je er verder niets meer mee."

