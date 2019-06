Tweede locatie voor Knarrenhof Emmen in beeld

Dat liet oprichter en ondernemer Peter Prak van stichting Knarrenhof gisteravond weten tijdens een informatiebijeenkomst in Emmermeer. "Een particuliere grondbezitter heeft zich bij ons gemeld", zegt Prak. Wie dat is en over welke locatie het gaat, wil hij niet zeggen.Aan de Meerstraat in Emmen komt in ieder geval een Knarrenhof, als uit onderzoek blijkt dat dat haalbaar is. Op de beoogde locatie staan nu drie flats van woningcorporatie Lefier, die gesloopt gaan worden.Knarrenhof is een initiatief waarbij mensen van alle leeftijden in ouderwetse hofjes met elkaar samenleven. Op meerdere plekken in Noord-Nederland zijn projecten in ontwikkeling. In 288 gemeenten is interesse voor een dergelijk project."Wij luisteren naar wat mensen willen en proberen hun wensen te realiseren", verklaart Prak de populariteit. "Veel vastgoedontwikkelaars zijn bezig met hun portemonnee. Wij proberen tegen de stroom in te zwemmen en hebben inmiddels drie ministers mee."Wie geen zin heeft om zich in de buurt te laten zien of niks bij te dragen, hoeft er niet te gaan wonen. Naoberschap staat bij een Knarrenhof hoog in het vaandel. "Dat zie ik wel zitten", zegt Leidy Steffens. "Ik heb nu een vrij grote tuin. Het lijkt mij mooi om bijvoorbeeld gezamenlijk op te trekken in de tuin en dingen samen op te pakken."Buurvrouw Coby Opdam is het met haar eens. "Ik ben bijvoorbeeld goed in dingen organiseren", legt ze uit. "En ik ben al ruim dertig jaar buren met Leidy, dus dat gaat helemaal goedkomen."Inmiddels hebben 76 huishoudens uit Emmen zich aangemeld voor een plek op de Knarrenhof, die uit twintig tot 25 woningen zal gaan bestaan. Waaronder zowel koop- als huurwoningen. In het najaar moet meer duidelijk worden of een Knarrenhof aan de Meerstraat in Emmen haalbaar is. "Maar de voortekenen zijn goed", aldus Prak.