Lohues: Mooi dat fietsroute Op Fietse opnieuw is uitgebracht

"Toen ik het liedje maakte in 1996 ofzo, kwam de VVV met de vraag: zullen we er een kaartje van uitbrengen. Dat hebben we toen gedaan", blikt Lohues terug op de oorspronkelijke fietskaart."Iedere zomer waren er weer een boel mensen die mij mailden met de vraag of je de route kunt fietsen. Het is een officiële fietsroute. Maar bijvoorbeeld Bargerveen is helemaal op de schop geweest. Daar is meer natuur gemaakt. Bepaalde paden zijn er niet meer, een nieuw kaartje is wel handig dus."Lohues fietste de route volgens het nieuwe kaartje nog niet. "Maar ik zit nog vaak genoeg in die buurt. Misschien dat ik het een keer in het donker ga doen, bij licht zijn er allemaal mensen die naar mij toeteren, daar hou ik niet zo van. Maar het is mooi dat na al die jaren het kaartje opnieuw is uitgebracht."