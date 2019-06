Assen doet niks aan parkeerprijzen: ondernemers binnenstad boos

De club van ondernemers wacht al een jaar op een vriendelijker parkeertarief, om mensen naar het centrum te lokken en daar ook te houden. "Wij hadden hier echt iets anders van verwacht. Het laatste woord is er dan ook zeker nog niet over gezegd," zegt voorzitter Henk van Hooft van VIA. "We willen in gesprek met het college."Van Hooft reageert zwaar teleurgesteld over de beslissing 'niets doen' die B en W volgende maand aan de raad voorleggen. De afgelopen periode waren er verschillende ''parkeeroverlegtafels' met ondernemers en bewoners uit de stad. Dat moest er uiteindelijk in resulteren dat het parkeerbeleid op de helling zou gaan. Die belofte werd een jaar geleden gemaakt in het nieuwe bestuursakkoord van Assen.Maar die belofte blijft beperkt tot het weer afschaffen van betaald parkeren in de avonden en op zondagmiddag. Dat gebeurde begin dit jaar al. Dat er verder niks gaat gebeuren is een lelijke tegenvaller voor VIA."Ons idee was om het tweede uur parkeren gratis te maken, zodat parkeerders niet binnen het uur al op een drafje de auto weer opzoeken, omdat ze 2,40 euro al aan de prijs vinden. Met het tweede uur gratis kun je juist mensen beter vasthouden in de stad en wellicht verleiden tot meer aankopen. Ik had na het gesprek met de gemeente het idee dat ze het serieus in overweging namen. Maar er gebeurt dus niks. Alles blijft verder hetzelfde, en dat had ik toch anders verwacht", zegt Van Hooft.Maar het college stelt dat onderzoeken al vaker aangetoond hebben dat lagere parkeertarieven niet leiden tot meer bezoekers en meer uitgaven. Ook nuanceert B en W het beeld dat het tarief in Assen te duur is. De prijzen zijn lager dan in andere vergelijkbare steden, of ze zijn gelijk. "Alles overwegende zien we geen aanleiding om het prijsbeleid aan te passen. Wel willen we samen met de ondernemers in de stad beter en positiever communiceren over onze parkeerfaciliteiten."In een parkeertevredenheidsonderzoek krijgt het tarief in de parkeergarages een magere 6,1. Straatparkeren scoort qua prijs zelfs een onvoldoende, namelijk een 5,2. Het college tekent er wel bij aan, dat veel parkeerders niet weten dat de parkeergarages goedkoper zijn dan parkeren langs de straat.Assen komt dit jaar trouwens wel 123.000 euro tekort op het parkeerbeleid. Volgend jaar en de jaren erna loopt dat op naar 273.000 euro per jaar. De gemeente wil daarom vooral besparen aan de kostenkant, zoals het minder vaak inzetten van handhaving.Donderdag 4 juli beslist de gemeenteraad van Assen over de parkeertarieven. VIA-voorzitter Henk van Hooft hoopt dat de koers 'niks aanpassen' voor die tijd van tafel geveegd kan worden.