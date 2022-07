Koloniën van Weldadigheid een jaar Unesco Werelderfgoed; status bindt en is wapen

"Wat je ziet in het gebied is dat de erfgoedstatus een soort lijm-effect heeft", zegt Stikfort als hij terugkijkt op het afgelopen jaar. "Inwoners, ondernemers en landbouwers komen dichterbij elkaar. Die gaan samen dingen ontwikkelen." In het gebied worden bijvoorbeeld producten onder een kolonielabel aan de man gebracht. Ook noemt Stikfort de Brug Opgehaalde Herinneringen waarbij een nep-ophaalbrug is neergezet waar uitspraken van oude kolonisten in gegrafeerd zijn.