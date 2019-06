Ouderen in Schoonoord boos over reconstructie: ‘dit is toch geen pad?’

De naaste omgeving van Het Ellertsveld staat al een tijdje op de kop. Er worden nieuwe woningen gebouwd voor senioren. Een mooi project vinden omwonenden. Maar ze zijn minder te spreken over het verdwijnen van trottoirs en het aanleggen van grastegels op een deel van de kortste route naar de nabijgelegen supermarkt.De 91-jarige Hennie Scholtens neemt de proef op de som. Met haar scootmobiel rijdt ze het terrein van Het Ellertsveld af. Dan gaat ze rechtsaf en neemt de Stortstraat. Voorheen lag daar een voetpad naast, nu ligt er zwarte grond, waar graszaad smachtend ligt te wachten op de eerste regendruppels.Scholtens slaat zich nog dapper door dit eerste deel, maar dan gaat ze nogmaals rechtsaf en belandt op een weg met grastegels. Het lijkt wel of ze op een trilplaat zit. “Het is hobbel de bobbel de bobbel de bobbel. Wie heeft dit bedacht? Dit is toch geen pad?” vraagt de hoogbejaarde vrouw zich wanhopig af.Grietje Zwiers is 83 en woont onder in de aanleunflat. Ook zijn is slecht te spreken over de veranderingen. “Het is waardeloos”, foetert ze. “Mensen met een rollator komen hier niet heelhuids langs.” Zwiers zegt dat er inmiddels een handtekeningenactie is opgezet. “Ik heb ook gebeld met de gemeente Coevorden en Woonservice Drenthe, maar die doen er niks aan.”Woordvoerder Sylvia Suurmeijer van de gemeente Coevorden schrikt van de kritiek. “We vinden dit heel vervelend. Het kan niet de bedoeling zijn dat het na een reconstructie slechter wordt voor omwonenden.”Volgens Suurmeijer is het dossier nog niet gesloten en is het aan de woningcorporatie om in dit gezamenlijke project met de omgeving te communiceren.Volgens Sandra Mulder van Woonservice Drenthe is dat wel degelijk gebeurd. “Het probleem is dat de aannemer op dit moment de benodigde stenen niet geleverd krijgt. Het is de bedoeling dat er nieuwe paden en looproutes komen. Laten we eerst dat afwachten en dan nog eens samen kijken of de bewoners tevreden zijn.”De nieuwe looproute naar de supermarkt wordt volgens Mulder 50 meter langer. “Dat hebben we nauwkeurig nagemeten.”