Wespenbestrijders draaien overuren: 'De piek moet nog komen'

Het wemelt van de wespen in Drenthe en dat brengt overlast met zich mee. Professionele ongediertebestrijders draaien overuren. "We moeten veel andere klussen uitstellen, omdat we vooral bezig zijn met het weghalen van wespennesten", vertelt Smildeger Steven Popken van Traas ongediertebestrijding.

De beestjes zijn normaal gesproken in augustus veel te zien, maar dit jaar zijn ze er vroeg bij. "Zo'n vijf tot zes dagen per week ben ik ermee bezig", vervolgt Popken. Volgens hem heeft het weer een grote rol gespeeld in de hoeveelheid wespen dit jaar. "Het is niet koud genoeg geweest afgelopen winter en daarom zijn veel koninginnen niet doodgegaan."

'Piek over een aantal weken'

En we zijn er nog niet vanaf, volgens de ongediertebestrijder is de piek nog niet bereikt. Die is er namelijk pas over een aantal weken. "De aantallen gaan de komende tijd nog even flink oplopen. Daarna zou het wat minder moeten worden, maar als het weer goed blijft na de zomer dan kunnen ze het lang volhouden."

Veel meldingen gaan over overlast binnenshuis, zien de bestrijders. Bijvoorbeeld op plekken zoals dakpannen, kozijnen en plafonds. Ook Popkens collega's hebben het druk. "Iedereen heeft er last van. Bijna alle collega's die ik spreek, merken dat er gewoon veel meer nesten bij zijn gekomen dit jaar."

Poederspuit

De nesten weghalen doet de Smildeger meestal niet. Hij maakt gebruikt van een poederspuit die gevuld is met insecticide. "Het poeder wordt direct in het nest gespoten, dat moet meestal een dag blijven zitten. Daarna is de overlast meestal wel verdwenen. De beestjes vangen is in de meeste situaties gewoon te lastig."