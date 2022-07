Deel havengebied Meppel tijdelijk ontruimd door gevaarlijke stof in container

Een deel van het havengebied van Meppel is vanmiddag ontruimd door de brandweer. In een zeecontainer waarin broei was ontstaan zat een giftige stof. Bij opening van de container werden mensen daarom op afstand gehouden.

De container stond bij een bedrijf aan de Oliemolenweg (Oevers B). "We kregen melding dat er broei zat in een container met kaneel", zegt een woordvoerder van de brandweer. "In die container was gas gespoten om beestjes te doden. Dat gas kwam vrij bij het openen van de deur, uit voorzorg is een zone van 200 meter benedenwinds ontruimd."