Voormalig Burgemeester Tjalmapark in Hoogeveen heet nu Raadhuispark

Het voormalige Burgemeester Tjalmapark in Hoogeveen is vandaag omgedoopt tot het Raadhuispark. Uit een stemronde blijkt dit onder inwoners de populairste naam. Burgemeester Karel Loohuis kreeg de eer om het nieuwe naambord te onthullen.

De nieuwe naam komt er vanwege het omstreden verleden van oud-burgemeester Jetze Tjalma. Uit onderzoek bleek dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog niet zo zuiver op de graat was, als aanvankelijk werd gedacht. Hij beschermde Joodse inwoners niet genoeg en deed in de opsporing zelfs meer dan de Duitse bezetter vroeg.

Zo stelde hij in mei 1940 een lijst op met persoonsgegevens van Joodse inwoners van Hoogeveen, die later door de bezetter werd gebruikt voor de vervolging. Uit het onderzoek bleek dat Hoogeveen de eerste gemeente was die dit deed. Naar aanleiding van het onderzoek werden vernoemingen ongedaan gemaakt en werd zijn ereburgerschap afgenomen.