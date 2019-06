'Ik werk tot diep in de nacht om de bliksem te vangen'

“LOFAR is een radiotelescoop en hiermee kunnen we dus ook bliksem zien, want bliksem stuurt radiogolven uit”, vertelt Ter Veen. Hij zet de radiogolven van de bliksem om in bruikbare data.Met deze data gaan de wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) aan de slag, om meer over het fenomeen bliksem te weten te komen. Maar daarvoor zijn bliksemschichten nodig, heel veel bliksemschichten.En die waren er afgelopen week! "Ik heb dinsdag tot twee uur in de ochtend klaargezeten om de bliksem te vangen", vertelt Ter Veen enthousiast. Hoe het vangen van de bliksem precies werkt, is een wat ingewikkeld verhaal."Je kan het vergelijken met het nemen van een foto", zegt de wetenschapper. "Er wordt continu opgenomen, zoals je op het schermpje van een digitale camera continu beeld ziet. Maar deze data wordt pas opgeslagen als je op een knopje drukt, net als bij het maken van een foto."En dat afdrukken is simpeler gezegd dan gedaan. "Ten eerste moet je beslissen wanneer je de opname stopzet en afleest. Daarvoor moet je weten wanneer er een bliksemschicht is. Daarvoor hebben we een trucje ontwikkeld met een website die meet en laat zien waar en wanneer de bliksem inslaat." Het 'afdrukken' komt heel nauw, zegt Ter Veen."Als je hebt afgedrukt, dan duurt het een kwartier voor die data is uitgelezen, voor het hier is. Dus in die tijd kun je geen nieuwe afdruk maken." Daarom vangt Ter Veen gemiddeld vijf bliksems per onweersbui. "Eigenlijk zouden dat er tien moeten zijn, maar we hebben gemerkt dat we betere data binnenkrijgen om beter onderzoek mee te kunnen doen, als we het net iets langzamer uitlezen."Op het moment dat onweer verwacht wordt, gaat het kriebelen bij Ter Veen. "Ik vind dat altijd wel spannend, ja. Hoeveel zullen we er deze keer kunnen vangen? En zit er goede data tussen? Wat voor bliksems zijn het, gaan ze naar de grond of blijven ze in de wolken? Dat soort dingen zijn niet te voorspellen maar wel erg belangrijk voor de resultaten van het onderzoek."Eerder waren we op bezoek bij het bliksemonderzoek van ASTRON. Door de data die Ter Veen had verzameld was ontdekt waarom de bliksem soms twee keer op dezelfde plek inslaat: