Wat vind jij: De Tweede Kamer moet terugkomen van reces voor een debat over stikstof

De Tweede Kamer moet in augustus terugkomen van zomerreces voor een debat over stikstof. Dat vindt een deel van de oppositie. Kamerleden Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas (BBB). Zij eisen opheldering over ambtelijke berekeningen waarin staat dat de stikstofaanpak van het kabinet goedkoper, efficiënter en minder streng kan.

De debataanvraag door Omtzigt en Van der Plas wordt gesteund door oppositiepartijen PVV, SP, JA21, SGP en de fractie Van Haga, meldt De Telegraaf . Als ook een coalitiepartij groen licht geeft, keert de Kamer in de week van 15 augustus terug van reces om over de stikstofaanpak te debatteren.

Aanleiding

Aanleiding voor de debataanvraag zijn 260 pagina's aan documenten die het ministerie van Financiën vorige week openbaar heeft gemaakt. De stukken leggen een langlopend conflict over de stikstofaanpak bloot tussen Financiën en het ministerie van Landbouw.

Als het aan Financiën ligt, worden alleen boeren uitgekocht die veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebieden. In dat geval moeten nog steeds 11.200 boeren stoppen, maar hoeven slechts 200 boeren in te krimpen, in plaats van de geplande 17.600 veehouders.

Saillant is dat minister Sigrid Kaag (Financiën) begin deze maand nog tegen De Telegraaf zei dat zij niet op de hoogte was van berekeningen waaruit zou blijken dat boeren hun stikstofuitstoot mogelijk minder hoeven te verlagen dan gedacht. Maar de geopenbaarde stukken van vorige week tonen aan dat de berekeningen zelfs werden besproken in overleggen met ambtenaren en bewindspersonen van andere ministeries.

Wat vind jij?