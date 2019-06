Huizenwaarde blijft stijgen, bekijk hier de stijging in uw gemeente

In Drenthe is de stijging van de huizenprijzen in gemeente Tynaarlo het hoogst; zestig duizend euro. In Emmen is de stijging het laagst, daar blijft de stijging steken op veertig duizend euro.Bekijk hier hoeveel de huizenprijzen in jouw gemeente zijn gestegen.Online taxateur Calcasa onderzocht hoeveel woningen op papier in prijs zijn gestegen sinds de aanschaf van de woningen. Dit deden ze door de laatste aanschafprijs van de woningen die in 2013 zijn verkocht te vergelijken met de waarde van de woning in het eerste kwartaal van dit jaar.De huizenmarkt daalde in 2013 tot het dieptepunt, sindsdien stijgen de prijzen langzaamaan weer.