Code oranje in Drenthe: onweersbuien en harde windstoten op komst

De onweersbuien in Drenthe worden verwacht tussen 20.00 en 23.00 uur. Volgens het KNMI gaat het om een 'smalle maar felle buienlijn'. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en zware windstoten van 100 kilometer per uur.Inmiddels heeft de organisatie van de Lanijto in Beilen besloten om de taptoe die om 20.00 uur zou beginnen, af te gelasten."We hebben helaas moeten besluiten om het onderdeel taptoe te annuleren. Maar de rest van het programma later op de avond in de feesttent en het vuurwerk gaan wel gewoon door", zo zegt Gerrie Kreuze van de organisatie.Vooral Roden werd eerder deze week hard getroffen door de storm. Er kwamen 180 schademeldingen binnen en verschillende wegen waren woensdag afgesloten voor verkeer door gevallen takken, omgewaaide bomen en een kapotte gasleiding.Volgens de gemeente Noordenveld is nog niet alles opgeruimd, maar zijn er geen onveilige situaties meer. Wel roept de gemeente mensen op om alert te blijven. "Het is mogelijk dat er al eerder afgebroken takken naar beneden vallen", zegt een woordvoerder. "We wachten af wat het weer gaat doen, maar aannemers en medewerkers staan in ieder geval paraat."Het KNMI adviseert om maatregelen te treffen om schade of letsel te voorkomen. Mijd daarnaast open water en open gebied en schuil niet onder bomen.