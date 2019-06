Motorclub No Surrender verboden door de rechter

Zo hebben veel leden ernstige strafbare feiten gepleegd, aldus de rechter in Assen. Volgens de rechter gaat het om afpersing, intimidatie en openlijke geweldpleging. Het geweld is volgens de rechter zo ernstig en structureel dat de samenleving erdoor in gevaar kan komen. Daarom verbiedt de rechter No Surrender.Volgens de rechtbank is er binnen de club sprake van wetteloosheid en wordt de politie op afstand gehouden. Ook wordt er gehandeld in wapens en drugs. Optreden tegen de club wordt bemoeilijkt doordat slachtoffers en getuigen van misdaden (door leden van No Surrender gepleegd) worden bedreigd. Deze mensen voelen zich niet vrij om aan de politie verklaringen af te leggen. Ook zijn er fondsen voor leden die in de gevangenis zitten of vervolgd worden.Het clubbestuur heeft volgens de rechtbank een belangrijke rol in de criminele activiteiten. Niet alleen plegen de bestuursleden zelf strafbare feiten, maar zetten ook andere leden hier toe aan. Tevens wordt er door middel van het opleggen van een zwijgplicht bewust een cultuur gecreëerd waarin het plegen van strafbare feiten wordt geoorloofd.Door het verbod mogen de leden van No Surrender niet meer rondlopen in kleding met daarop uiterlijk vertoon van de club. Ook het vermogen van de vereniging wordt geliquideerd.De motorclub bestaat sinds 2013 en heeft honderd chapters (afdelingen) in binnen- en buitenland met enkele honderden leden in Nederland. Begin 2017 werd het clubhuis in Emmen gesloten en gesloopt door de gemeente.Vergelijkbare motorclubs als Satudarah en Bandidos kregen eerder al door de civiele rechter een verbod opgelegd.