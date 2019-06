Camping Hello Festival stroomt langzaam vol: 'Nog geen paniek om noodweer'

RTV Drenthe is dit weekend live bij het Hello Festival in Emmen. Radio Drenthe komt zaterdag en zondag live vanuit een speciale studio op festivalterrein. Met sfeerverslagen en gesprekken met artiesten. Zaterdag van 13.30 tot 00.00 uur en zondag van 14.00 tot 23.00 uur. Het Hello Festival is ook te zien op tv en via een livestream op onze website. De livestream is zaterdag van 13.30 tot 00.00 uur en zondag van 14.00 tot 23.00 uur. Op tv zaterdag van 13.30-24.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00.

Vanochtend om half negen ging de camping open, maar de eerste gasten stonden tussen vijf en zes uur al voor de poort. Er zijn tweeduizend plekken en die worden vandaag al voor het grootste deel gevuld.De campinggasten maken zich niet druk over het nadere noodweer . Zo hoorde en zag verslaggever Marjolein Lauret.De camping wordt elk jaar opnieuw uit de grond gestampt. "We zijn dinsdag begonnen met de opbouw", zegt campingbaas Onno Boels. "We hebben de velden uitgezet, water en licht aangelegd en ervoor gezorgd dat alle systemen werken. Ik houd me vandaag vooral bezig met het inchecken", vertelt Boels. "Er voor zorgen dat mensen een beetje goed op hun plek terechtkomen. Dat gaat wel lukken, want de gasten zijn altijd goedgemutst, het is fantastisch om te doen."Boels is twaalf jaar geleden verhuisd van Nieuw-Amsterdam naar Deventer, maar komt elk jaar speciaal terug voor de camping. "Het is hard werken, maar het is een feest en daar gaat het om. Mensen drinken natuurlijk wel eens te veel, maar we hebben nog nooit ruzie gehad op de camping en daar zijn we best trots op. De sfeer is heel gemoedelijk. De mensen zijn blij als ze komen en de mensen zijn blij als ze vertrekken. En dat is fijn, want we willen dat ze volgend jaar weer terugkomen."