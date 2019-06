Jan Smit, Jannes en Burdy op Hollands podium TT Festival

De artiesten komen naar het Radio NL-podium op de Brink. Verder staan daar op donderdagavond onder andere Samantha Seenwijk, D!kdakkers en Vinzzent. Zaterdag staan er negentien acts op het podium, waaronder René Froger, Ancora en Pascal Redeker. Hoe laat de artiesten precies optreden, is nog niet bekend.Het TT Festival is op 27, 28 en 29 juni in de Asser binnenstad. Anderhalve maand geleden werd al bekend dat grote artiesten als Maan, Famke Louise en Blackbriar optreden. Ook de Drentse rockband Mooi Wark staat weer op het programma.Het festival begint dit jaar op de donderdag, in plaats van op de woensdag. Sinds de TT-races op zondag zijn, is de belangstelling voor vier avonden feest in de binnenstad teruggelopen. Daarom is in overleg met de horecaondernemers, die de muziekpodia vullen, besloten het muziek- en motorfeest in de stad terug te brengen naar drie avonden