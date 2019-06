'Meer dan 2.000 minuten materiaal Mooi Wark'

De documentaire 'Mooi Wark - Wat giet de tied' wordt gemaakt in opdracht van de CD Hal in Ruinen door documentairemaker Oncko Quirijn van Kammen en cameraman Andre Stoelwinder.“De opnamen zijn inmiddels afgerond”, zegt Oncko Quirijn van Kammen. “We hebben meer dan tweeduizend minuten materiaal op band en dat geeft een leuk beeld van de band”.Een datum waarop de documentaire te zien zal zijn is nog niet vastgesteld. “Temeer omdat er veel materiaal beschikbaar is, is het project een tijdrovende klus. De fans en de band krijgen straks een mooie documentaire voorgeschoteld die een uniek kijkje achter de schermen geeft van misschien wel de meest populaire en actieve boerenrockband van Nederland”, zegt documentairemaker Van Kammen.In de documentaire zullen ook beelden te zien zijn van Siepelrock in Pesse . Drummer John Roffel nam hier afscheid van het publiek, niet lang voordat hij eind oktober 2017 overleed aan longkanker . Daarnaast worden opnames getoond die gemaakt zijn in het tourbusje van de band.Mooi Wark werd opgericht in 1992 en is in meer dan 25 jaar tijd uitgegroeid tot een begrip op het platteland en daarbuiten. Nakreeg Mooi Wark steeds meer bekendheid. Hits alsenzijn inmiddels net zo bekend als de bandnaam.