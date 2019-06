Bushokjes vernield in Emmen

Volgens politie Zuidoost-Drenthe gaat het om drie bushokjes. De eerste vernieling was op de kruising met de Kerspellaan en Statenweg op 31 mei. Op 5 juni was het bushokje aan de Statenweg ter hoogte van het Carmelcollege Emmen aan de beurt. Gisteren is het bushokje op het kruispunt bij de Statenweg en Boerschaplaan vernield.De gemeente Emmen heeft het onderhoud van de bushokjes uitbesteed aan aannemer RBL Outdoor. Volgens de aannemer gaat het om een 'golf van vernielingen' en waren deze bushokjes niet eerder doelwit van vernielingen.Veel mensen reageren op de Facebookpost van de politie. Ze vragen zich onder andere af of in plaats van glas, wellicht plexiglas geplaatst moet worden in de bushokjes. Dat zou kunnen, maar voordat dit gebeurt, moet er eerst gekeken worden of het écht nodig is, aldus RBL Outdoor."Glas is makkelijker in het onderhoud. Plexiglas wordt na verloop van tijd minder transparant en de posters in de abri's moeten natuurlijk wel zichtbaar blijven."Inmiddels zijn de bushokjes weer gerepareerd. Of bij deze reparatie plexiglas in de bushokjes is gezet in plaats van glas, is nog niet bekend.