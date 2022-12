Stikstof in Drouwenerzand: Steeds minder ruimte voor zand

Dan heeft de N34, die zo'n 500 meter van het natuurgebied Drouwenerzand af ligt, meer effect. Het wegverkeer is voor 5,44 procent verantwoordelijk van de stikstof in het gebied. Hoe dichter bij de N34, hoe groter de invloed. Van ongeveer 1,1 à 1,2 kilo stikstof in de hectares het dichtst bij de weg, tot 0,6 à 0,7 kilo stikstof in de hectares aan de oostkant van het gebied.

Zowel de weg als de industrie is dus maar voor een kleiner deel verantwoordelijk voor de neergekomen stikstof in het Drouwenerzand. De meeste stikstof komt uit het buitenland, gevolgd door de landbouw. Van de stikstof uit het buitenland komt het meest van de landbouw. Hoeveel is niet te zeggen op basis van de RIVM-gegevens in het rekenmodel AERIUS.

Weinig agrarische bedrijven

Dat de Drentse landbouw niet de grootste factor is qua stikstof in het natuurgebied, komt waarschijnlijk omdat er niet veel landbouw om het gebied zit. Binnen een straal van een kilometer om het Drouwenerzand zit geen agrarisch bedrijf. En binnen een straal van 5 kilometer zitten er twaalf agrarische bedrijven. Dat is het minste van de natuurgebieden in Drenthe.

Stikstof is zorgelijk

De typen ecosystemen in het Drouwenerzand zijn kenmerkend voor voedselarme omstandigheden. Daarom is een hoge stikstofbelasting het belangrijkste zorgpunt in het natuurgebied. De stikstof die neerkomt, maakt de bodem voedselrijker en zuurder. Daar profiteren grassoorten van. Het gevolg: er groeit meer gras. Dat gaat ten koste van de plant- en diersoorten die kenmerkend zijn voor het het Drouwenerzand.

Een voorbeeld zijn zandverstuivingen. Dat zijn open plekken waar geen begroeiing is. De wind heeft er vrij spel om het zand verder te verspreiden. De beperkte grootte van het gebied is al een zorgenpunt - zandverstuivingen hebben over het algemeen veel ruimte nodig - maar door stikstof groeien de zandverstuivingen sneller dicht. Zo stimuleert stikstof de groei van algen en enkele mossen, ten koste van het zand.

Zandverstuivingen worden steeds zeldzamer. Ze zijn ontstaan vanaf de middeleeuwen, omdat het terrein intensief werd gebruikt. Er bleef alleen zand over. In Noord-Europa komen zandverstuivingen nauwelijks meer voor. In Nederland zijn ze in de loop der jaren sterk in omvang en kwaliteit achteruit gegaan.