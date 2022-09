Moi, chauffeur! Aflevering 4: Roelof Wolf uit Coevorden vervoert al 35 jaar kinderen met een beperking

Roelof Wolf (71) is al 35 jaar chauffeur bij Cosis. Hij vervoert kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Eigenlijk is Roelof al een poosje met pensioen, maar hij vindt het rijden met de kinderen nog te mooi.

Vandaag halen we drie kinderen op uit Dalen en Hardenberg. Onder hen Sam (14) die het syndroom van down heeft. Hij rijdt al jaren mee met Roelof in de bus. Maar dat duurt niet lang meer, want over een paar jaar mag hij al mee met de volwassenen.