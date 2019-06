Geen huizen in het Hoogeveense Sterrenpark

Het Sterrenpark in de wijk Krakeel is de afgelopen jaren door de bewoners opgeknapt. Dat begon met het weghalen van de gymzaal bij het oude pierenbadje. Eén van de buurtbewoners vertelde in 2017 dat ze ook de vijver hadden schoongemaakt. Hij was bang dat hun werk voor niets zou zijn geweest.Op 24 oktober 2017 werden de bouwplannen tijdelijk in de kast gezet, maar in september 2018 kwamen ze weer boven water. Buurtbewoners van Krakeel kregen de keus: moest de woningbouw bij het pierenbadje komen of op een voetbalveldje?Voor de bewoners was geen van beide een optie. Actiegroep Sterrengroep Krakeel kon zich niet voorstellen dat er geen andere optie was, maar wethouder Erik Giethoorn hield destijds voet bij stuk. "Geen keus is geen optie, want we willen die woningen in Krakeel bouwen."Maar blijkbaar is niet bouwen nu toch wel een optie, want de woningbouw gaat niet door. Het college van B&W heeft besloten de grond bij het pierenbadje terug te kopen. Zo'n 700 vierkante meter wordt teruggekocht van WVG Ontwikkeling. De 190 vierkante meter langs het pad naast de voormalige gemeentewerf wordt aan de ontwikkelaar verkocht."Alles overziend zijn we samen met WVG Ontwikkeling en de wijkbewoners tot de conclusie gekomen dat het bouwen van de vier woningen de leefbaarheid in de buurt niet ten goede komt," vertelt wethouder Giethoorn."Met deze afronding is het Sterrenpark een mooi geheel geworden, waar de wijkbewoners veel aan hebben bijgedragen en waar ze blij mee zijn."