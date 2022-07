Gedeputeerde Henk Brink zoekt eigenaar exotische vluchteling

Een uitgebroken kip of een rondsnuffelende vos. Gedeputeerde en boer Henk Brink kijkt er niet van op, maar vanochtend werd hij wel verrast. Bij de overdekte uitloop van de kippenschuur zat een exotische vogel met een vrolijke gele kuif. Een valkparkiet.

Waarschuwing: je zou kunnen denken dat de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van start is gegaan, maar niets is minder waar. Nee, het is komkommertijd. Of beter, het is kiwitijd. En dan is een valkparkiet bij een gedeputeerde op de boerderij ineens provinciaal nieuws.

Dagelijkse controle

"Een medewerker van de boerderij deed zoals elke dag zijn ronde voordat de kippen naar buiten gaan", vertelt Brink. "Hij controleert of de hekken goed dicht zitten, of er misschien een vos is geweest. Maar nu zat er buiten bij de uitloop een valkparkiet. Hij kon hem vrij eenvoudig pakken en heeft hem mee naar binnen genomen."

Valkparkieten, er zijn er duizenden van in Nederland. In volières en in kooitjes in huis. Ontsnappen, dat doen ze regelmatig. Maar bij een kippenren even buiten Zwiggelte worden deze gevederde vrienden nooit aangetroffen. Überhaupt vrijwel niet in het wild in Drenthe.

Ontsnapt of ...?

De vraag is of het dier door een per ongeluk open gelaten deurtje is weggevlogen, of dat iemand hem voor zijn vakantie expres heeft laten wegvliegen. Want ook een valkparkiet heeft verzorging nodig als je zelf op de camping of in een hotel zit. Feit is dat de vogel, die in het wild in Australië leeft, nu in een doos bij Brink thuis zit.

"Ik ben al even op internet aan het kijken geweest wat hij moet eten. Hij eet onder andere zaden, vruchten en bessen. We hebben hem al een stukje kiwi gegeven", aldus de gedeputeerde, die hoopt dat de eigenaar zich bij hem meldt. "Het is een heel mooie vogel, een prachtig ding en hij is geringd. Nu zit hij hier in die doos, een beetje bang. Hij moet naar huis. Anders heb ik nog geen idee wat ik met hem moet."