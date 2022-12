Stikstof in Mantingerbos: Middenin gebied komt meer stikstof neer dan aan de randen

Midden in het Mantingerbos daalt de meeste stikstof neer. Opmerkelijk, want de stof komt meestal terecht aan de randen van een gebied volgens het credo: hoe verder weg van de bron, hoe minder stikstof.

Stikstof. Misschien is het dit jaar wel een van de meest gebruikte woorden. Maar wat is de impact eigenlijk van stikstof op de Drentse natuur en waar komt die stikstof vandaan? In de provincie liggen twaalf stikstofgevoelige natuurgebieden. RTV Drenthe ging ze alle twaalf bij langs. Deze keer: Mantingerbos.