Ook Tynaarlo wil oplaten ballonnen verbieden

De politieke partij CDA stelde al drie keer vragen over een verbod op het oplaten van ballonnen. In reactie op die vragen stelt het college van burgemeester en wethouders nu voor om een verbod in te stellen. De gemeenteraad zal hier dan nog wel een besluit over moeten nemen.Volgens het CDA zijn resten van opgelaten ballonnen gevaarlijk, omdat dieren verstrikt kunnen raken in de sierlinten of de ballonresten voor voedsel aanzien. Hierdoor kunnen de maag en darm verstopt raken, waardoor dieren sterven van de honger. Ook breekt het materiaal niet snel af.De gemeente Assen besloot gisteravond dat het oplaten van ballonnen verboden wordt. Het verbod geldt voor alle ballonnen die door middel van het lucht, helium of andere gassen de lucht in stijgen. Naast de ‘gewone ballon’ gaat het bijvoorbeeld ook om Thaise wensballonnen die opgelaten worden door vuur. “Zulke ballonnen leveren ook nog eens brandgevaar op”, zegt wethouder Karin Dekker (GroenLinks) van Assen.Het oplaten van ballonnen gebeurt vaak bij feestelijke aangelegenheden en evenementen. De gemeente Assen brengt organisatoren van evenementen op de hoogte van het verbod. Ook roept de gemeente inwoners op om geen ballonnen meer op te laten.De gemeenten Hoogeveen, Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Tynaarlo voeren (nu nog) een ontmoedigingsbeleid.