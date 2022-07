Drie dode en elf gewonde schapen in weiland in Vledder

Sinds oktober vorig jaar, na de eerste aanval van de wolf, is Worst begonnen met het aanbrengen van een wolfwerend hek. "Dat ging eerst niet helemaal goed, maar inmiddels hebben we hem zo gemaakt dat hij beter is dan noodzakelijk. We hebben zelfs apparatuur uit het buitenland moeten halen, omdat het hier niet te koop is."

Worst staat daarom voor een raadsel over hoe de wolf bij de lammetjes is gekomen. "Aan het hek is niets te zien waar hij langs is gekomen." Anders dan hopen dat er niet weer wordt toegeslagen bij zijn schapen kan hij niet. "Ik zou niet weten wat ik nog kan doen." De schapen binnen laten is voor de schapenhouder geen optie. "Je kunt ze niet allemaal binnenhouden, ze moeten de natuur beweiden."