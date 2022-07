Geelbroeks natuurgras doet het goed in biodynamische koeienstal

De dieren liggen er ontspannen bovenop en knabbelen zo nu en dan aan wat verdwaalde groene sprietjes, terwijl een verdeelmachine vers stro de ruimte in blaast. Zo ontstaat een comfortabel bedje voor de 90 melkkoeien die nu nog buiten in het weiland staan te grazen.

Veehouder Van Dam slaat het tevreden gade, blij dat hij zijn stalbedekking uit Drenthe kan krijgen. Meestal komt het van veel verder weg, uit Frankrijk, Duitsland of Spanje. "In Nederland verbouwen we niet genoeg biologisch graan om stro van te maken, dus dat betekent dat je het uit het buitenland moet halen. Gangbaar stro gebruik ik liever niet, want daar zitten nog overblijfselen van bestrijdingsmiddelen in van de graanteelt."