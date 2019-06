Wat is er dit Pinksterweekend te doen in Drenthe?

Wie vanavond nog op stap gaat moet oppassen, tussen 20.00 en 23.00 uur geldt er code oranje vanwege verwachte onweersbuien, hagel en windstoten.Norg staat dit weekend in het teken van de Worteldagen, een festival waarbij het draait om beeldend locatietheater. Het evenement wordt dit jaar voor de 14e keer gehouden. Theaterstudenten van verschillende kunstopleidingen uit Groningen, Friesland, Overijssel en Utrecht vertonen hun kunsten. Met Op Tjak krijgen we alvast een voorproefje:In cultureel centrum De Nieuwe Kolk in Assen is zaterdag het Fortnite toernooi. Fortnite is één van de meeste populaire online games van dit moment. Spelers komen met in totaal honderd personen in een virtuele wereld terecht, waarin het doel is als laatste over te blijven. Je kunt je nu niet meer aanmelden, maar je kan er wel gaan kijken! Het toernooi begint om 11.00 uur.Zaterdag worden de schapen van de schaapskudde Bargerveen geschoren. De wol kan worden gekocht, de opbrengst komt ten goede aan de Nacht van de Vluchteling. Er zijn diverse wolgerelateerde kramen, koffie met wat lekkers, en kinderen kunnen vilten en buttons maken. Van 10.00 tot 16.00 uur bij de schaapskooi in Weiteveen.Morgen begint in Emmen het Hello Festival. Onder andere Lil Kleine, VandenBerg’s Moonkings, Joris Linssen & Caramba en Van Dik Hout zullen er hun opwachting maken. De activiteiten rondom het Hello Festival zijn zaterdag en zondag te zien en te horen op RTV Drenthe.De allergrootste fans kunnen vandaag al terecht op de camping bij het festivalterrein in Emmen:Dit pinksterweekend zijn in Dieverbrug de Sluisdagen. Een evenement met ongeveer 30 historische schepen. Op 1e pinksterdag is daarbij een pinkstermarkt. Ook de aanwezige winkeltjes en horeca zullen geopend zijn. De markt in Dieverbrug is van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang is geheel gratis.Tijdens Pinksteren wordt in en om Dwingeloo en Diever de eerste editie van De Sprookjestuinen van Drenthe georganiseerd. Geen groot festivalterrein, maar zes verschillende tuinen vormen het decor van verschillende sprookjesvoorstellingen voor kinderen. De opening van het kindertheaterfestival is op zondag om 11.30 uur in de tuin van de Oude Pastorie tegenover de Siepelkerk in Dwingeloo. De openingsact is voor iedereen gratis te bezoeken.Daarna kunnen de kinderen en hun (groot)ouders voorstellingen bezoeken in tuinen in Dwingeloo, Lhee, Eemster, Geeuwenbrug en Diever. De voorstellingen zijn in alle tuinen op dezelfde tijd: om 13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 uur. Er is tussendoor tijd om de tuinen te bekijken en naar de volgende locatie te fietsen. Ook op Tweede Pinksterdag kunnen de bezoekers weer drie locaties bezoeken.Houd je van wandelen? Op Tweede Pinksterdag kun je je hart ophalen in het Drents-Friese Wold. Dan is er een vier uur durende tocht onder begeleiding van een gids. De wandeling is ongeveer 15 kilometer lang. Wie mee wil moet zich vooraf even aanmelden . De gids vertrekt om 9.00 uur bij het Buitencentrum Drents-Friese Wold.Kosten: € 9,- per persoon; kinderen tot 12 jaar € 6,- inclusief koffie of thee.