Motorclub No Surrender gaat in beroep tegen verbod

Eerder vandaag werd motorclub No Surrender door de rechtbank in Assen verboden. Volgens de rechter is de club in strijd met de openbare orde. Zo hebben volgens de rechter in Assen de leden ernstige strafbare feiten gepleegd.Een verbod betekent dat de leden van No Surrender niet meer mogen rondlopen in kleding van de club. Ook het vermogen van de vereniging wordt geliquideerd.Omdat de motorclub in beroep gaat wordt de club niet per direct ontmanteld en verboden. Dit gebeurt pas als een hogere rechter uitspraak heeft gedaan.