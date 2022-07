Bewoners aan de Van Echtenstraat in Hoogeveen geteisterd door rattenplaag

Het gebruik van een rattenvanger of gif lijkt geen succes te hebben om het ongedierte in huis tegen te gaan aan de Van Echtenstraat in Hoogeveen. Al ruim anderhalf jaar wordt de Hoogeveense straat geteisterd door ratten. Eén van de bewoners heeft de knaagdieren in de kruipruimtes zelfs vastgelegd op beeld. Volgens het CDA moet er actie worden ondernomen om de situatie in de straat te verbeteren. Hiervoor hebben zij vragen ingediend bij het college.

Danielle van Zwols is één van de bewoners die de ratten hoort rondlopen in de kruipruimtes van haar woning en dat registreert ze ook op beeld. "Het is wel makkelijk om vanaf de bank te zien of je een rat gevangen hebt. Dan hoef je ook niet elke keer het luik open te maken", zegt Van Zwols.

Volgens de bewoner is de riolering in de straat toe aan vervanging, wat volgens haar een veroorzaker is van de rattenplaag. Ook een verzakking in de straat en bij haar in de steeg heeft bijgedragen aan de komst van de knaagdieren.

Op zoek naar de oorzaak en de oplossing

Jeannette van Slochteren is ook een bewoner aan de Van Echtenstraat. Hoewel zij de ratten niet in haar woning heeft, is zij ervan op de hoogte dat de overbuurvrouw veel last ervaart van de knaagdieren. "Hier bij de regenpijp zit een gat en als je de tegel er onder uithaalt dan ga je de gangen zien", concludeert Van Slochteren. "Via deze gangen kunnen de ratten naar de huizen."

Via de actie 'van raad naar straat' van het CDA is duidelijk geworden dat de bewoners al langer met dit probleem zitten. De partij wil daarom graag wat aan de huidige situatie doen, in samenwerking met de inwoners. "De gemeente heeft de plicht om ongedierte te bestrijden en dat gaat via het afvalbedrijf Area, maar wij als CDA willen dat de gemeente samen met inwoners een plan maakt om te kijken wat de oorzaak is en waar de oplossing ligt", vertelt partijraadslid Bert Otten.